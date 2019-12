110-letnica Glasbene matice

Himno Glasbene matice Furlanije - Julijske krajine, so v Kulturnem domu zapeli združeni učenci, profesorji, zbori in sodelavci šol ob spremljavi simfoničnega orkestra, ki ga je vodil Igor Zobin. Bogat spored so sooblikovali še vokalna skupina Vikra, zbor Jacobus Gallus, pianistka Katja Milič, recitatorja Loris Tavčar in Anja De Luisa. Predsednica GM Milena Padovan je v svojem govoru prehodila glavne etape v zgodovini ustanove, v kateri je diplomiralo preko 100 glasbenikov, in nakazala nove cilje. Ravnatelj Bogdan Kralj je šolo med drugim označil kot »častno gospo z zgodovino, dušo in elanom«.