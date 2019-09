V petek, 6. septembra je bilo pod šotorom na dvorišču Finžgarjevega doma na Opčinah praznično in slovesno hkrati. Štirideseto obletnico delovanja Slovenskega otroškega in mladinskega pevskega društva Vesela pomlad so proslavili z multimedijskim praznovanjem v režiji Jelene Sitar. Zapele so med drugim dekleta dekliškega pevskega zbora, ki jih vodi Andreja Štucin.