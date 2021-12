52. Miklavžev sejem v Trstu

Miklavžev sejem s svojimi okrog 80 stojnicami se je vrnil na Drevored 20. septembra. Razstavljalci med drugim ponujajo dišeči origano iz Apulije, oljke po kalabrijsko, sire iz Doline Aoste, »magična« čistila, bolj ali manj tople šale in kape, usnjene denarnice, orientalska svetila, poceni nakit in seveda sladice, od karameliziranih jabolk do mandolatov in v karamelizirano skorjico ovitih oreškov. Ogledajo si ga lahko le obiskovalci s covidnim potrdilom, obvezno je nošenje maske in ohranjanje medsebojne razdalje.