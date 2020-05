6. maj 2000 - Manifestacija za zaščitni zakon

Pred dvajsetimi leti je bila 6. maja v središču Trsta velika manifestacija v podporo zaščitnemu zakonu za slovensko manjšino, ki sta jo priredila Svet slovenskih organizacij in Slovenska kulturno-gospodarska zveza. Prisoten je bil tudi tedanji tržaški župan Riccardo Illy, ki je nagovoril več kot pettisočglavo množico na Trgu Sv. Antona.

Manifestacija je spodbudila poslansko zbornico, da je julija istega leta v prvem branju sprejela zaščitni zakon, ki ga je senat dokončno odobril februarja leta 2001. To ni bil samo protest proti zamudam in zavlačevanju z zaščitnim zakonom, temveč tudi velik kulturni praznik. Poleg Illyja so na manifestaciji govorili predsednika SSO in SKGZ Sergij Pahor ter Rudi Pavšič in Antonella Bucovaz v imenu Beneških Slovencev.