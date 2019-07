Spominska svečanost ob 99-letnici požiga tržaškega Narodnega doma je potekala v nabito polni veliki dvorani. Slovesnost se je začela s prihodom predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja. Prisotni so bili številni visoki gostje.

Priredili so jo Slovenska kulturno-gospodarska zveza, Svet slovenskih organizacij in stranka Slovenska skupnost, ki je tudi v preteklosti prirejala svečanosti ob 13. juliju, ter druga društva, ki so pristopila k dogodku in s tem želela izkazati občutljivost do skupnih evropskih vrednot sožitja. Prisotne sta pozdravila predsednica SKGZ Ksenija Dobrila in predsednik SSO Walter Bandelj, na vrsti so bili institucionalni pozdravi tržaškega župana Roberta Dipiazze, podpredsednika deželne vlade FJK Riccarda Riccardija in slovenskega predsednika Boruta Pahorja. Slavnostni govornik je bil zgodovinar Raoul Pupo. Predsednika krovnih organizacij sta ob prisotnosti visokih gostov položila venec na pročelje Narodnega doma.