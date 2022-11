Banksyjeva dela, zbrana pod naslovom The great comunicator, bodo na ogled v bivši ribarnici do 10. aprila 2023. Gre trenutno za največjo Banksyjevo razstava v Evropi. Na ogled so tudi najbolj znani liki, kot so The Flower Thrower (metalec cvetja), Napalm, Queen Vic (kraljica Vic), Girl with Baloon (dekle z balonom) in drugi. Okrog šestdeset del je na ogled od ponedeljka do četrtka med 9. in 20. uro, ob petkih in nedeljah med 9. in 21. uro, ob sobotah pa si bo razstavo moč ogledati do 22. ure.