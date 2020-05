Ob prihodu v Bazovico bi si na prvi pogled lahko mislili, da je pandemije že konec. Ljudje se mirno sprehajajo po ulici, parkirišča so zasedena in kolesarji vozijo mimo vasi. Na koronačas nas opozarjajo zaščitne maske, urejene vrste pred trgovinami in zaprto župnijsko dvorišče, kamor otroci, zaradi zadnjih občinskih ukrepov, ne smejo zahajati.

Domačini, trgovci in upravitelji različnih dejavnosti so doživeli veliko spremembo navad in življenjskega sloga.