Trem domačinom, Mariji Slavec, Viktoriji Žerjal Sancin in Avguštinu Sancin so se v soboto, 30. januarja, v Boljuncu oddolžili s tlakovci spomina, ki jih je dala postaviti na G’rici boljunska Srenja. 28. maja 1944 so jih odvedli v koronejski zapor, od koder so jih v noči med 21. in 22. junijem prepeljali v Rižarno. Tam sta smrt z drugimi jetniki dočakali dekleti – ubili so ju in sežgali. Avguština Sancina pa so nato odpeljali v Mauthausen, kjer je umrl 12. decembra 1944.