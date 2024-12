Amatersko športno društvo Polet je v soboto, 14. decembra in v nedeljo, 15. decembra na Pikelcu organiziralo tradicionalno kotalkarsko božično revijo. Letos so jo naslovili Polet presents Visitors to Polet and back. Poanta kotalkarske zgodbe je bila v tem, da so na Pikelcu pristali nezemljani ter obiskovalce revije popeljali okrog sveta.