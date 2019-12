Božični sejem treh višjih srednjih šol

V prostorih zavoda Zois so v ponedeljek, 16. decembra, dijaki in profesorji Tehniškega zavoda Žige Zoisa, Izobraževalnega zavoda Jožefa Stefana ter Humanističnega in družbeno-ekonomskega liceja Antona Martina Slomška priredili celodnevni božični sejem.

Kdor je želel, si je lahko priskrbel pokovke, domače slaščice in tudi posebne »Zoisove« piškote, ki so jih nudili dijaki. Na voljo so bili ročno izdelani ali pleteni božični okraski oz. obeski, izvirne voščilnice in svetilke s svečo v kozarcu, stare igrače, knjige vseh vrst v slovenščini in italijanščini, koledarji, posode, origami kreacije, pa tudi zgoščenke in vinilne plošče. Svoje izdelke so prispevali tudi člani Slovenske zamejske skavtske organizacije. Prostovoljne prispevke so namenili Skladu Mitja Čuk.