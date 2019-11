Prostovoljci civilne zaščite Občine Zgonik so v soboto, 23. novembra, izpeljali čistilno akcijo na območju nekdanje vojašnice Dardi pri Briščikih. Trideseto obletnico delovanja so po uradni slovesnosti, ki je potekala 15. novembra, tako obeležili še na terenu. Ob tej priložnosti so se jim pridružili prostovoljci civilnih zaščit iz drugih občin.