Dež ni skalil Olimpijade klanf

Če so jo poletne nevihte nameravale zagosti organizatorjem 12. Olimpijade klanf, jim to nikakor ni uspelo. Kljub dvakratni prekinitvi zaradi močnega deževja in toče se je namreč priljubljeno tekmovanje skokov v vodo, ki je potekalo v duhu burkaških vragolij, uspešno izteklo.

Med kar 176 prijavljenimi tekmovalci vseh starosti je v vodo skočilo več smešno opravljenih posameznikov in skupin: videti je bilo pižame, astronavtsko opremo, superjunake, pujse, Havajce, junake iz priljubljene nadaljevanke A Team in še bi lahko naštevali ...

Za nepoučene – klanfa je skok v vodo, pri katerem skakalec tik pred stikom z gladino telo spravi v položaj, ki spominja na konjsko podkev. V Trstu veščina skakanja na klanfo spada v zakladnico lokalnih tradicij, o čemer nedvomno pričajo tudi pozorne opazke starejših gledalcev današnje olimpijade, ki so strokovno komentirali vsak skok v vodo.

Nagrado za morbin si je prislužila ekipa C Team iz Padove. Krono kralja klanf so položili na glavo Federica Delconteja, kraljica letošnje Olimpijade klanf pa je postala Virginia Del Santo.