Dobrodošli v svetu jaslic

V nabrežinskem župnišču je tudi letos na ogled pisana razstava jaslic, ki jo prireja župnija. Razstava, ki jo je postavil Sergio Gerli, vabi že štiriinštiridesetič, okrog trideset različnih jaslic pa razstavljajo lastniki iz širše okolice. Gerli pravi, da je letos prispelo veliko novih jaslic, tako da je novosti kar nekaj in obiskovalci nikakor ne bodo razočarani.

Razstava jaslic je v nabrežinskem župnišču odprta ob sobotah in praznikih med 16. in 19. uro, vse do 19. januarja. V nabrežinski cerkvi pa so letos namesto kamnitih na ogled nove velike lesene jaslice z dodelanimi mehanizmi.