Že prvi in drugi dan evropskega nogometnega prvenstva avtohtonih jezikovnih manjšin na Koroškem v Avstriji sta bila zelo dinamična. V soboto je bilo v Dobrli vasi slavnostno odprtje. V nedeljo pa so bile na sporedu prve tekme. Žile so igrale proti solidnim Slovakom z Madžarske in jih premagale s 3:0. V Železni Kapli se je zbralo kar nekaj navijačev s tržaškega in goriškega konca. V nedeljo zvečer je v Šentprimožu nastopila tudi vokalna skupina Anakrousis.