Tržaška Vila Tripcovich je danes v lasti družine Farina, konec avgusta pa je prvič odprla vrata javnosti, in sicer ob nizu koncertov Musica con vista (Glasba z razgledom) – v očarljivem parku je nastopil Trio Quodlibet. Ped tem so v njej že posneli marsikateri film in TV serijo (na primer La porta rossa), med letoma 1945 in 1954 pa je v njej bil sedež britanske komande mesta Trst.