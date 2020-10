Sobotni dan se je tudi v Sežani tako kot v vseh ostalih slovenskih mestih začel v znamenju spuščenih navojnic in pravega mrtvila na ulicah. Tako kot veleva vladna uredba so gostinski lokali od včerajšnjega dne do nadaljnjega prekinili z dejavnostjo, ravno tako kot bari in kavarne, trgovine z oblačili in obutvijo, knjigarne ter kozmetični in frizerski saloni, na primer. Sobotni vrvež kupcev in strank po sežanskih cestah, trgovinah in barih, kakor smo ga navajeni, je popolnoma mrknil.