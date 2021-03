Petek, 26. marca, je bil v cepilnem središču v Starem pristanišču bistveno manj kaotičen kot četrtek, 25. marca, ko so začeli cepiti tudi starejše od 75 let. Dolgih kolon pred vhodom v Hidrodinamično centralo ni bilo več, saj so uredili čakalnico v skladišču 27, ki je sicer sestavni del kongresnega centra družbe TCC.