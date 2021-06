Bencin, med, meso, sadje in zelenjavo, krmo za živali, otroška oblačila, vljudnost, nasmehe, domače okolje. Vse to so pogrešali Tržačanke in Tržačani, ki so pred pandemijo redno odhajali po nakupe v Sežano. Tudi ob ponovnem prostem prehodu meje pa še ni opaziti pričakovanega navala kupcev, gostov in strank.