Goriško čezmejno etapo kolesarske dirke po Italiji je zmagal Belgijec Victor Campenaerts. ki je v ciljnem sprintu na goriškem Travniku premagal Nizozemca Oscarja Riesebeeka. Kolesarski praznik so zaznamovali res številni navijači, ki so se zbrali ob cesti kljub slabemu vremenu. Veliko jih je bilo tako na klancih v Brdih kot v zadnjih kilometrih, v Novi Gorici in Gorici. Tako številne množice na letošnji dirki po Italiji letos še ni bilo.