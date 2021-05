V soboto, 29. maja, se je na openskem Pikelcu zaključila letošnja izvedba mednarodnega Pokala Sedmak-Bressan. Kotalkarskega tekmovanja za mladinske in članske kategorije, ki ga že vrsto let uspešno organizira AŠD Polet, so se udeležili kotalkarice in kotalkarji iz Italije, ZDA, Rusije in drugih evropskih držav.