Ruj, ki je letos še posebno lep in zdrav, je obarval Kras v rdečo barvo. Barve so se letos spreminjale kar hitro, številna drevesa in rastline so se obarvale rdeče skoraj čez noč. Gre po vsej verjetnosti za posledico pogostih padavin in občasno zelo nizkih temperatur v minulem obdobju, ob katerih so se nekatere rastline med drugim dobro ohranile.