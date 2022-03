Mali bolniki iz Ukrajine so v soboto, 12. marca, prispeli v Trst, kjer jih bodo zdravili v pediatrični bolnišnici Burlo Garofolo. Pričakali so jih zdravniki in zdravstveni delavci ter ukrajinski prostovoljci, ki so jim pomagali pri sporazumevanju. Prispelo je nekaj več kot dvajset pacientov z materami, eden od njih je prišel brez spremstva.