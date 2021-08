V miljskem mandraču so v petek, 6. avgusta, zvečer zaživele tretje Malvazije v pristanu. Priljubljenega enogastronomskega festivala, ki ga prireja Lokalna akcijska skupina Kras v sodelovanju z Občino Milje in drugimi partnerji, se je udeležilo lepo število ljudi in so bili organizatorji zadovoljni z uspehom dogodka. S tipično istrsko vinsko sorto so bile na voljo tudi kulinarične specialitete, za katere so poskrbeli miljski gostinci.