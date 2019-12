Nastop Otroškega pevskega zbora Mini Venturini od Domja je v nedeljo uvedel tradicionalni Miklavžev sejem, ki ga v Prosvetnem domu na Opčinah prireja Slovensko kulturno društvo Tabor. Sejem, na katerem svoje domiselne izdelke razstavljajo Openke in drugi ustvarjalci, se nadaljuje do četrtka, 5. decembra, in sicer v poznopopoldanskih urah.