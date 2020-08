Na gradu pri Sv. Justu se vsako soboto in nedeljo do 4. oktobra z izjemo 5. in 6. septembra ter 26. in 27. septembra) vrstijo vodeni ogledi z odigranimi prizori, ki jih pripravljajo člani skupine Compagnia d’Arme Malleus. Na štirih postojankah lahko obiskovalci spoznajo življenje vojakov v 17. stoletju. Niz ogledov je nastal na pobudo Občine Trst in združenja Wavent Cers Italia. Prijave in informacije na tel. št. 040-3009362