Neuradno se je nogometna sezona amaterskega nogometa začela v sredo v Vižovljah, kjer je bil na sporedu predprvenstveni poletni troboj, prvi pokal Baja Cup v organizaciji Sistiane Sesljana in ZSŠDI. To je bil prvi uradni nastop amaterskih nogometašev slovenskih klubov po lanski prekinitvi oktobra meseca. Na tribunah se je zbralo veliko ljubiteljev nogometa, ki so sicer pred vhodom na tribune morali pokazati covidno potrdilo.