V nedeljo, 17. oktobra, so v Nabrežini uradno predali skupnosti in bodočim rodovom novo ime občinske telovadnice. Poimenovali so jo po savu Ušaju. V veži so odkrili tablo, v kateri je v marmor vklesano ime nepozabnega Sokolovega predsednika. Ob njenem odkritju je zadonel refren himne nabrežinskega športnega društva v izvedbi glasbene skupine Grešni kozli, ki je bil vrhunec in obenem najbolj ganljiv trenutek proslave.