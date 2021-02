Podpornikov predloga zakona Stazzema proti fašistični in nacistični propagandi je vse več tudi na Tržaškem. V soboto, 6. februarja, se je od Trsta do Krasa in Brega vzporedno angažiralo več izvoljenih predstavnikov, ki so na različnih krajih zbirali podpise. Marsikje so že med prvo uro napolnili vse razpoložljive obrazce, tako da bodo akcijo v kratkem ponovili.