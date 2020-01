Lire, avlosi, grške pogače in juhe iz stročnic, kvizi o antiki in grški plesi, so le nekatere od številnih zanimivosti, ki so zaznamovale že 4. izvedbo vsedržavne noči klasikov na znanstvenem liceju Franceta Prešerna v Trstu. Mnogoštevilna publika, med katero ni manjkalo mladih obrazov (morda bodočih klasikov), je v do zadnjega kotička napolnjeni veliki dvorani najprej prisostvovala bogatemu in raznolikemu kulturnemu programu, ki so ga pripravili dijaki in profesorji klasične smeri.