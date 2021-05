V sredo, 19. maja, je Trst dobil še en množični cepilni center. Odprli so ga v poslopju, ki ga na 4. pomolu upravlja družba Terminal passeggeri, v njem pa so uredili deset cepilnih mest, na katerih bodo lahko cepili 1100 ljudi dnevno. Center, v katerem so vse informativne table dvojezične (v italijanščini in slovenščini), bo odprt vse dni v tednu med 8. in 19.30, cepiva pa bodo vbrizgavali zdravstveni delavci javnega zdravstvenega podjetja Asugi.