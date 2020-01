Novo leto pričakali na Velikem trgu

Veselje, ples in zabava so bili tudi letos protagonisti nore silvestrske noči na Velikem trgu. Več tisoč ljudi se je letos odločilo, da bo novo leto pričakalo kar pod milim nebom na tržaškem Velikem trgu. Za glasbo so poskrbeli didžeji Carlo Pontoni, Stefy De Cicco in Alexino, za mikrofon pa je nato stopila zasedba Four Vegas, ki je ponudila glasbo iz petdesetih in šestdesetih let. Dogajanje na odru je povezoval in s svojo ironijo poživel komik Andro Merkù. Točno ob polnoči je tržaško nebo razsvetlil pisani ognjemet in ljudje na trgu so ga bučno spremljali z vriskanjem in ploskanjem.