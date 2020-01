Tržaška občina je počastila dan spomina na žrtve holokavsta na svečanosti v Rižarni, ki je potekala v ponedeljek dopoldne. Udeležili so se je med drugimi tržaški župan Roberto Dipiazza in repentabrska županja Tanja Kosmina, ki sta bila tudi slavnostna govornika, predsednik deželnega odbora FJK Massimiliano Fedriga ter številni drugi politični predstavniki in predstavniki različnih verstev.