V četrtek, 18. februarja sta tudi na Tržaškem in Goriškem stekli cepilni kampanji za osemdesetletnike in starejše. Starejše od 80 let so začeli cepiti tudi na sedežu zdravstvenega okrožja v v Nabrežini, kjer so postavili eno cepilno mesto. Prav tako je cepljenje starejših od 80 let steklo tudi v goriški bolnišnici.