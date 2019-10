Palača Berlam zasijala v sodobni preobleki

Generalijeva opečnata palača Berlam, znana tudi pod imenom Aedes, je zaživela v sodobnejši preobleki in novi luči. Z uradnim odprtjem se je končala štiri leta trajajoča prenova, v okviru katere je priznani milanski arhitekt in oblikovalec Mario Bellini v notranjost 90 let stare palače, ki je bila med letoma 1926 in 1928 po načrtih arhitekta Arduina Berlama zgrajena po zgledu newyorških nebotičnikov, vnesel kar precej sodobnih novosti. Med njimi so brv, ki na notranji strani povezuje dva kraka poslopja, in t.i magična ogledala, ki odsevajo svetlobo, s tem pa prispevajo k večji energetski varčnosti poslopja.