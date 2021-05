V nedeljo so se parterji in parterce pod vodstvom župana Jara Martinija in županje Francesce Slavec zbrali na Gorici v Dolini. Pod manjšim majem so zapeli in proslavili tradicionalni vaški praznik Majence, zaradi protikoronskih omejitev pa niso zaplesali. Praznični duh Majence pa je vendarle prevladal tudi v tem težkem trenutku.