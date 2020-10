Vaške organizacije in VZPI-ANPI iz Bazovice, Gropade, Trebč in Padrič so v nedeljo, 4. oktobra, priredile Pohod po pečinah ob 75. obletnici osvoboditve. Obiskali so pečine oz. jame, kjer so se med bombardiranji zatekali domačini, obenem so v njih organizirali tudi kulturne prireditve, tako da predstavljajo pravo kulturno dediščino. Udeležba je presegla pričakovanja organizatorjev, saj se je prijavilo 180 pohodnikov.