V sklopu naših obiskov tržaških plaž smo se tokrat mudili v občinskem kopališču Lanterna, ki ga Tržačani imenujejo Pedočin. V skladu s pravili čisto posebnega kopališča – menda edinega v Evropi, ki ločuje ženske od moških – pa smo se vanj podali v dveh ekipah, ženski in moški pač. Kopalke in kopalci so razkrili, zakaj zahajajo tja in kaj je tam tako posebnega. Večinoma tam iščejo (in najdejo) predvsem mir.