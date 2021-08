Odbojka na mivki, tečaji sabljanja, veslanja, nordijske hoje in drugih športov so zaznamovali soboto na novem kopališču Acquario 2020 na miljski obali. Občinska uprava si je zamislila obeležiti odprtje prenovljenega dela obale z enodnevnim festivalom, na katerem bi ljudje imeli možnost se preizkusiti v najrazličnejših športih. Nekateri so telovadili na obali, najpogumnejši so stopili na SUP. Zabava se je ob lepem vremenu nadaljevala ves večer.