Ples se vrača na veliki oder

Preteklo soboto je v zaodrju Kosovelovega doma v Sežani žuborelo od otroškega smeha in topotanja njihovih korakov. Zbrali so se namreč otroci, ki na tej in oni strani nekdanje meje vadijo pod vodstvom plesnih pedagogov Marjetke Marković Kosovac in Eugena Todorja iz društev SKD France Prešeren, SKD Igo Gruden, ŠKUD 15. februar, OsèRosè in Baletnega društva Sežana. Tokrat sta se pedagoga odločila, da skupine nastopijo vsaka s svojim programom, saj je bilo šolsko leto kljub vsemu precej zaznamovano z izostanki in odsotnostmi. Sproščen večer je zaznamovala mešanica otroških popevk, romantičnih baletnih variacij in udarne glasbe. Šolskega leta še ni konec in po društvih se bodo zvrstili še manjši nastopi, nekateri otroci pa se bodo pripravljali na baletne izpite.