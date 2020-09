Počastitev 90. obletnice ustrelitve bazoviških junakov

Na bazovski gmajni so v nedeljo, 6. septembra, v popoldanskih urah počastili 90. obletnico ustrelitve bazoviških junakov – Ferda Bidovca, Franja Marušiča, Zvonimirja Miloša in Alojza Valenčiča, ki so 6. septembra 1930 padli pod fašističnimi streli. Slovesnost, na kateri so organizatorji našteli kakih 800 udeležencev, je potekala nekoliko drugače kot običajno, saj se je moral vsakdo ob prihodu na gmajno prijaviti.Obletnico so pred tem med tednom počastili v Ljubljani in Kranju, v soboto zvečer ob tabornem ognju na bazovski gmajni, v nedeljo ob zori z recitalom na bazovski gmajni in zjutraj na pokopališču pri Sv. Ani. V popoldanskih urah je na bazovski gmajni potekala osrednja slovesnost.