Na vabilo društev Skala iz Gropade in Slovan s Padrič so v soboto krajani obeh vasi skupaj s prijatelji počistili vrt zapuščenega poslopja Osnovne šole Karla Destovnika Kajuha v Gropadi. Precej zaraščenega območja so se lotili s kosilnicami in motornimi žagami, uporabili so tudi traktor.