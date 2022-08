Pod streho tudi nevestina dota

Večer pred nedeljsko ohcetjo je že tradicionalno določen za prevoz bale oziroma nevestine dote. V soboto zvečer, ko je napočil

mrak, so za to opravilo poskrbeli balarji oz. ženinovi tesnejši prijatelji. Na voz, ki ga je vlekel vol iz Merč, so naložili posteljo, zibelko, skrinjo, rjuhe, koš za listje, grablje, motiko, srp, plenjer, metlo in še marsikaj, kar bo nevesta prinesla k hiši. Letos je bil še bolj slovesen, saj mu je prisostvoval tudi predsednik republike Borut Pahor.

P’r St’ršinoveh, na simboličnem nevestinem domu na Colu, so balarje pričakali nevestini starši in fantiček, ki pooseblja nevestinega mlajšega brata. Slednji je sedel na voz in se v spremstvu balarjev odpeljal prot Repnu, na ženinov »domači borjač« v Kraški hiši.