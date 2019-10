Pogreb ubitih policistov

Pred kvesturo, kjer je bila mrliška veža, in pred cerkvijo Novega sv. Antona, kjer je bila pogrebna maša, so se že zjutraj začeli zbirati občani vseh starosti ter pripadniki različnih komponent mesta.

Pogrebni sprevod je krenil do cerkve Novega sv. Antona. Krsti s posmrtnimi ostanki ubitih policistov Pierluigija Rotte in Mattea Demenega sta šli skozi špalir, ki so ga sestavljali častni vod policije in drugi kolegi policisti, ob izhodu iz poslopja kvesture pa ju je pozdravilo dolgotrajno ploskanje množice. Mašo je daroval tržaški škof, nadškof Giampaolo Crepaldi. Cerkev Novega sv. Antona je bila ob svojcih nabito polna predstavnikov oblasti, oboroženih sil in sil javnega reda, veteranskih združenj in občanov, ki so ubita policista pozdravili z večkratnim ploskanjem.