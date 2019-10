Na Goriškem so minulo nedeljo, 20. oktobra, izpeljali tri pohode. V Jamljah je bil na sporedu 24. Kraški krožni pohod, ki sta ga izpeljali društvi Kremenjak iz Jamelj in Dren s Sel na Krasu. Na Vrhu so se na tradicionalnem druženju ob kostanju zbrali člani in prijatelji SPDG. V Štmavru je pa domače kulturno društvo organiziralo že 30. pohod na Sabotin.