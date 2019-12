Praznični koncert ZKB v Trstu

Zadružna kraška banka je letošnji praznični koncert zaupala skupini Anakrousis. Oblikovali so celovečerni koncert z božičnim predznakom, pridružil se jim je posebni gost, znani celjski bluesman Uroš Perić.

Perić je dokazal svojo muzikaličnost z vrsto popevk, ki jih je s pravim blues občutkom spremljal na klaviaturi. Kvintet Anakrousis pa svoj repertoar izvaja a cappella: Ne čakaj na maj, Can’t help falling in love, Un bacio a mezzanotte, White Winter Hymnal, Christmas Glory Hallelujah, Rdečenosi jelenček Rudolf so pokazali ubranost in zlitost ansambla.