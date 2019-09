V času, ko cerkve zapirajo svoja vrata, je cerkvica sv. Roka v Križu svetla izjema, saj po dolgih letih znova privablja vernike. Tako je povedal tržaški nadškof Giampaolo Crepaldi, ki je v nedeljo slovesno blagoslovil obnovljeni, stari verski hram v vaškem jedru. Narodne noše, skavti SZSO in pevci cerkvenega zbora ter številni vaščani so spremljali mašo in pridigo.