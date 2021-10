Praznovanje 70-letnice slovenskih skavtov na Tržaškem

Tržaški skavti so v nedeljo, 17. oktobra, začeli s praznovanji ob 70-letnici delovanja. Odrasli in mladi skavti iz vse tržaške pokrajine so se zgodaj zjutraj zbrali na trgu pri Sv. Jakobu. Po jutranjem zboru so se udeležili maše v cerkvi sv. Jakoba apostola, ki jo je daroval Tomaž Kunaver. Obred so spremljali s petjem in igranjem kitar v družbi domačega zbora. Nato so se podali na sprehod do Velikega trga. Z igro in s pričevanji nekdanjih voditeljic in voditeljev so v desetih mešanih skupinah najmlajši prisluhnili pričevanjem starejših in spoznali nastanek skavtizma. Po izletniškem kosilu so se v prvih popoldanskih urah pri Sv. Justu zbrali okrog taborne luči.