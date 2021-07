Na igrišču kriške Vesne je bilo v preteklih dveh tednih živahno: z zelenice so se razlegali razposajeni kriki dečkov, starih od 5 do 13 let, ki so se udeležili tradicionalnega poletnega nogometnega kampa. Udeležencev je bilo skoraj 30, trenirali so po manjših skupinah, razdeljeni so bili glede na starost. Nad mladimi nogometaši so bdeli trenerji Danilo Venanzi, Leonardo Rodella in Diego Celin, na pomoč pa so priskočili tudi naraščajniki iz mladinske ekipe.