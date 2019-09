Prijetno in veselo vzdušje na Šagri pod kostanji

Nad letošnjo Šagro pod kostanji, ki je potekala na prireditvenem prostoru v Stajah pri Banih v soboto in nedeljo, so bili organizatorji zelo zadovoljni. Vse je potekalo gladko, tudi vzdušje je bilo prijetno in veselo, so povedali. Šagra je privabila tako lepo število obiskovalcev, da so v nedeljo pošle vse zaloge različnih dobrot, ki so jih ponujali kioski. Prava specialiteta so bili sveži kifelčki, ki jih pripravljajo Banovke. Zbralo pa se je tudi veliko mladih, ki so pomagali pri pripravi.Pri Banih so poskrbeli tudi za kulturni trenutek, saj sta v prostorih SKD Grad na ogled dve razstavi: umetnica Katja Prunk iz Tomaja razstavlja svoje unikatne izdelke iz gline, Ludvik Husu iz Orleka pa svoje fotografije z naslovom Lipicanci biser Krasa. Razstavi sta med obiskovalci vzbudili veliko zanimanja in pritegnili tudi pozornost turistov, ki so bili nastanjeni v vaškem hotelu. Razstavi bosta na ogled do sobote, 7. septembra, vsak dan od 16. do 18. ure.