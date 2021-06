Državni izpit, ki je tako kot lani zaradi izrednih razmer potekal samo ustno, so v sredo, 16. junija, dopoldne opravili vsi petošolci tehniškega zavoda Žige Zoisa. Štirje maturanti iz smeri Gradnje, okolje in prostor so komisijo nagovorili najprej z razlago elaborata o izdelavi vrstne hiše, nato pa so odgovarjali na vprašanja iz večine predmetov.